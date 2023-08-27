Тухель о трансфере Павара в «Интер»: нам нужно найти замену, иначе этого не произойдёт

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался по поводу возможного перехода французского защитника Бенжамена Павара в миланский «Интер».
«У него есть некоторые проблемы, поэтому его нет в составе. Мы понимаем, что Бенжамен хочет присоединиться к «Интеру», но для завершения трансфера нужно рассматривать не только один вариант. Нам нужно найти замену, иначе этого не произойдёт», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере» со ссылкой на DAZN.
За «Баварию» Бенжамен выступает с 2019 года. В сезоне-2022/2023 27-летний футболист провёл 43 матча за мюнхенцев во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Павара составляет € 40 млн. Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
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