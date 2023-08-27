В «Крыльях Советов» прокомментировали победу над «Балтикой»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал исход матча с «Балтикой».
«Победить «Балтику» удалось за счёт характера и желания одержать победу перед своими болельщиками. Согласен, что игра была тяжёлая. «Балтика» — организованная команда. Сегодня получилась достаточно энергозатратная игра. Во втором тайме у нас всё равно были моменты, и слава богу, что всё так получилось. Приятно, что мы вчера успели заявить Георгия Зотова, который принёс нам победу. Я думаю, что всё получилось закономерно», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сегодня, 27 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» принимали калининградскую «Балтику». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. Зотов забил победный мяч на 90+1-й минуте.
- 27 августа 2023
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