«Наполи» близок к подписанию Линдстрёма

Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём в ближайшее время может стать игроком «Наполи». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны сейчас обсуждают финальные детали сделки. Спортивный директор франкфуртской команды Маркус Крёше уже подтвердил потенциальный трансфер.

В сезоне-2022/2023 Линдстрём провёл 38 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с франкфуртским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее стало известно, что «Наполи» близок к продлению соглашения с грузинским вингером команды — Хвичей Кварацхелией.