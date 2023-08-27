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Далер Кузяев – лидер «Гавра» по статистическим показателям

Далер Кузяев – лидер «Гавра» по статистическим показателям
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Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев стал лидером французского клуба по множеству статистических показателей.

Россиянин является лучшим в команде по вовлечённости в ударные комбинации с игры (15) после первых трёх туров французской Лиги 1, сообщает Opta Sports.

Также Далер делит первое место в команде по ударам (5) и передачам под удар (5). Кроме того, он лучший по касаниям в чужой штрафной (12) и точным передачам в финальную треть поля (34), а также второй по возвратам владения (21) и подборам (21).

В первых трёх турах Лиги 1 «Гавр» набрал два очка и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. На счету Кузяева один гол.

Напомним, 30-летний футболист перешёл во французский клуб на правах свободного агента в текущее трансферное окно. Предыдущей командой Далера был санкт-петербургский «Зенит».

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