Эрмосо впервые появилась на публике после отстранения Рубиалеса

Игрок женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо пришла поддержать свою бывшую команду, мадридский «Атлетико», в товарищеском матче с «Миланом» (1:0), впервые появившись на публике после отстранения президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса.

Эрмосо была замечена на трибунах. Девушка явно была в хорошем настроении, несмотря на продолжающийся конфликт, спровоцированный поцелуем Рубиалеса на церемонии награждения после финала чемпионата мира.

Напомним, ФИФА после начала дисциплинарного расследования отстранила Рубиалеса от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. При этом бан функционера связан не с поцелуем, а с непристойным жестом – Рубиалес схватил себя за промежность на глазах у испанской королевы Испании Летиции и её дочери-инфанта Софии. Позже он извинился за этот жест, но отказался признавать себя виновным в том, что без согласия поцеловал Эрмосо.

В общей сложности 81 футболистка подписала совместное заявление Futpro, профсоюза испанских игроков, отказавшись играть за национальную сборную до тех пор, пока Рубиалес не будет уволен. В свою очередь футбольная ассоциация Испании обвинила Эрмосо во лжи, угрожая добиваться справедливости в суде. При этом все 11 членов тренерского штаба Хорхе Вильды, возглавляющего женскую сборную страны, подали в отставку в результате скандала.

Некоторые представители мужского футбола также выступили против Рубиалеса, включая Давида де Хеа и Икера Касильяса. Демонстрируя солидарность со своими коллегами-женщинами, нападающий сборной Испании Борха Иглесиас также отказался выступать за сборную Испании до увольнения Рубиалеса.