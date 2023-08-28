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Президент «Бенфики» высказался об уходе Давида Нереса, которым интересуется «Зенит»

Президент «Бенфики» высказался об уходе Давида Нереса, которым интересуется «Зенит»
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Руй Кошта, являющийся президентом лиссабонской «Бенфики», высказался о возможном уходе бразильского вингера Давида Нереса из клуба.

Кошта за четыре дня до закрытия трансферного окна имеет чёткую позицию по Давиду Нересу: бразилец — не продаётся. Трансфер возможен только за отступные в размере € 100 млн, сообщает A Bola.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Нереса около € 45 млн. «Бенфика» же требует за своего нападающего около € 100 млн.

26-летний Нерес связан контрактом с «Бенфикой» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

В нынешнем сезоне Нерес сыграл за «Бенфику» в трёх матчах чемпионата Португалии, записав в свой актив две результативные передачи.

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