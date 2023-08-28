И. Федотов: если удалили Семака, то и других удаляйте. Ивичу следовало показать красную

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов считает, что судье Алексею Амелину необходимо было удалить тренера «Краснодара» Владимира Ивича за претензии к судейству, так как ранее за подобный проступок удаление получил тренер «Зенита» Сергей Семак.
«После финального свистка тренер «Краснодара» Владимир Ивич пошёл к Амелину, по нему было видно, что высказывал недовольство. Как по мне – в этом нет ничего страшного, если нет оскорблений, но мы вспоминаем ЭСК. А там, разбирая случай Сергея Семака, заявили, что тренера нужно удалять, если он общается с арбитром в конфронтационной манере. Так что если удалили Семака, то и других удаляйте, без двойных стандартов. Ивичу следовало показать красную карточку», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 28 августа 2023
-
13:15
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
12:52
-
12:51
-
12:50
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:42
-
11:36
-
11:24
-
11:19
-
11:15
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
11:00
-
10:44
-
10:43
-
10:36
-
10:34
-
10:25
-
10:19
-
10:06
-
10:05