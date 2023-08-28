Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Федотов: если удалили Семака, то и других удаляйте. Ивичу следовало показать красную

И. Федотов: если удалили Семака, то и других удаляйте. Ивичу следовало показать красную
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов считает, что судье Алексею Амелину необходимо было удалить тренера «Краснодара» Владимира Ивича за претензии к судейству, так как ранее за подобный проступок удаление получил тренер «Зенита» Сергей Семак.

«После финального свистка тренер «Краснодара» Владимир Ивич пошёл к Амелину, по нему было видно, что высказывал недовольство. Как по мне – в этом нет ничего страшного, если нет оскорблений, но мы вспоминаем ЭСК. А там, разбирая случай Сергея Семака, заявили, что тренера нужно удалять, если он общается с арбитром в конфронтационной манере. Так что если удалили Семака, то и других удаляйте, без двойных стандартов. Ивичу следовало показать красную карточку», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Ледяхов: «Спартаку» надо искать проблемы внутри команды, а не в судействе. Это удел слабых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android