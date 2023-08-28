И. Федотов: если удалили Семака, то и других удаляйте. Ивичу следовало показать красную

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов считает, что судье Алексею Амелину необходимо было удалить тренера «Краснодара» Владимира Ивича за претензии к судейству, так как ранее за подобный проступок удаление получил тренер «Зенита» Сергей Семак.

«После финального свистка тренер «Краснодара» Владимир Ивич пошёл к Амелину, по нему было видно, что высказывал недовольство. Как по мне – в этом нет ничего страшного, если нет оскорблений, но мы вспоминаем ЭСК. А там, разбирая случай Сергея Семака, заявили, что тренера нужно удалять, если он общается с арбитром в конфронтационной манере. Так что если удалили Семака, то и других удаляйте, без двойных стандартов. Ивичу следовало показать красную карточку», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.