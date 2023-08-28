Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: Абаскаль допустил много ошибок. Есть большие сомнения в его квалификации

Нигматуллин: Абаскаль допустил много ошибок. Есть большие сомнения в его квалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о текущих результатах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Есть ощущение, что Абаскаль пока что молодой и неопытный тренер. Тренер допустил много ошибок — в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно. «Спартак» лихорадит, тоже самое было и в прошлом сезоне. Осенью команда играла в отличный футбол, а весной всё поменялось. Красно-белые замечательно начали этот сезон, но сейчас совсем развалились. У меня есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, «Спартак» не побеждает в РПЛ на протяжении трёх туров подряд. Команда уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

Материалы по теме
Радченко: если «Спартак» ещё пару туров так сыграет, то Абаскаля могут уволить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android