Нигматуллин: Абаскаль допустил много ошибок. Есть большие сомнения в его квалификации

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о текущих результатах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Есть ощущение, что Абаскаль пока что молодой и неопытный тренер. Тренер допустил много ошибок — в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно. «Спартак» лихорадит, тоже самое было и в прошлом сезоне. Осенью команда играла в отличный футбол, а весной всё поменялось. Красно-белые замечательно начали этот сезон, но сейчас совсем развалились. У меня есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, «Спартак» не побеждает в РПЛ на протяжении трёх туров подряд. Команда уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).