«Бёрнли» начал переговоры с «Миланом» по переходу Ориги
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Футбольный клуб «Бёрнли» начал переговоры с итальянским «Миланом» о переходе форварда Дивока Ориги, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, бельгийский нападающий заявил о своей готовности присоединиться к английскому клубу. Возвращение в английскую Премьер-лигу является приоритетом для Ориги.
Ранее СМИ сообщали об интересе «Вест Хэма» к форварду.
28-летний Ориги перешёл в «Милан» летом прошлого года. В сезоне-2022/2023 бельгиец провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.
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