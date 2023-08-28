«Бёрнли» начал переговоры с «Миланом» по переходу Ориги

Футбольный клуб «Бёрнли» начал переговоры с итальянским «Миланом» о переходе форварда Дивока Ориги, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, бельгийский нападающий заявил о своей готовности присоединиться к английскому клубу. Возвращение в английскую Премьер-лигу является приоритетом для Ориги.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Вест Хэма» к форварду.

28-летний Ориги перешёл в «Милан» летом прошлого года. В сезоне-2022/2023 бельгиец провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.