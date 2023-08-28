Капишаба может поехать в Россию на этой неделе, трансфер в ЦСКА близок к завершению
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Защитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба близок к заключению соглашения с московским ЦСКА и может отправиться в Россию уже на этой неделе, сообщает Globo.
По информации источника, российский клуб предложил € 5,5 млн и ещё € 500 тыс. в качестве бонусов, чтобы выкупить 100% экономических прав на игрока. Сделка ещё не заключена, но уже близка к завершению.
26-летний Капишаба никогда в своей карьере не играл за пределами Бразилии. В «Ред Булл Брагантино» защитник перешёл в январе 2023 года из «Гремио» за € 400 тыс. Ранее игрок также выступал за «Форталезу», «Коринтианс» и «Баию».
В нынешнем сезоне левый крайний защитник провёл 41 матч, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
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