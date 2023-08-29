Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов, 29 августа: расписание матчей игрового дня

Лига чемпионов, 29 августа: расписание матчей игрового дня
Комментарии

Сегодня, 29 августа, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 29 августа (время начала — московское)

Путь представителей лиг:

22:00. «Панатинаикос» (Греция) — «Брага» (Португалия) — первый матч 1:2.

Путь чемпионов:

22:00. «Янг Бойз» (Швейцария) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — первый матч 0:0;

22:00. «Галатасарай» (Турция) — «Мольде» (Норвегия) — первый матч 3:2.

Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android