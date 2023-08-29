Лига чемпионов, 29 августа: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 29 августа, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 29 августа (время начала — московское)
Путь представителей лиг:
22:00. «Панатинаикос» (Греция) — «Брага» (Португалия) — первый матч 1:2.
Путь чемпионов:
22:00. «Янг Бойз» (Швейцария) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — первый матч 0:0;
22:00. «Галатасарай» (Турция) — «Мольде» (Норвегия) — первый матч 3:2.
Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.
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