«Спартак» — «Динамо». Гильермо Абаскаль и Марцел Личка достанут козыри

29 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» – «Динамо». Начало игры – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.16. Успех бело-голубых оценивается в 3.52. Поставить на ничью можно за 3.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Спартак» – «Динамо» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.48 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Спартак» – «Динамо» (29.08.2023)

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

После победы со счётом 5:4 над «Пари НН» в последней встрече Кубка России форма «Спартака» пошла на спад. Красно-белые не могут выиграть уже три матча подряд, и весь их бодрый старт сошёл на нет. Гильермо Абаскаль пока бессилен.

У «Динамо» ситуация противоположная. Команда Марцела Лички плохо стартовала, добыв первые три очка только в четвёртом матче сезона. Та победа над «Зенитом» с голом на последних секундах явно добавила куража бело-голубым, и больше они не проигрывали. Проблемы в обороне у клуба никуда не делись, но ошибок стало чуть меньше.

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Изначально были сомнения, сможет ли «Динамо» удержать высокую планку результативности после продажи Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Сейчас они кажутся напрасными. Бело-голубые идут на серии из шести игр, в каждой из которых подопечные Марцела Лички забивали не менее двух мячей.

При этом нельзя сказать, что «Динамо» громит слабых соперников. Два мяча от них пропустил ЦСКА, три — «Зенит» и четыре — «Краснодар». Два гола на выезде с «Рубином», забитые в меньшинстве, это тоже достойный результат. При этом у бело-голубых нет одного явного лидера в атаке, забить может практически любой.

Гости продолжают работать над усилением своей и без того наилучшей линии. Из Мексики приехал интересный атакующий полузащитник Луис Чавес, а недавно стало известно о трансфере лидера ЦСКА Хорхе Карраскаля. Вырученные с продажи Захаряна деньги явно потрачены не зря, ведь оба новичка могут принести пользу «Динамо».

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Из минусов можно выделить проблемы в обороне, которые никуда не делись. Единственный матч без пропущенных мячей подопечные Лички провели ещё на старте РПЛ — с «Балтикой». Ошибки были, но калининградцы не смогли ими воспользоваться.

А вот «Спартак» сможет! Хоть у него и просматривается небольшой спад в игре, но у Гильермо Абаскаля одна из мощнейших атакующих линий в РПЛ. Пусть даже это кубковый матч и в нём возможна ротация, но резервисты хозяев тоже очень сильны и агрессивно действуют в нападении.

«Спартак» и «Динамо» на данный момент лидируют в своей группе. С учётом того, как слабо стартовал в Кубке России «Краснодар», два московских клуба могут попытаться заранее обеспечить себе место в плей-офф. При этом в очной встрече они наверняка порадуют нас результативным футболом, каждая из команд должна забить — и не раз. Стоит обратить внимание на ставку «обе забьют больше 1.5 мяча» за 3.09 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 августа 2023 года

Пытаться угадать исход этого матча сложно, поэтому лучше не рисковать. Высокая результативность – вот более подходящий вариант. Обе команды ошибаются в обороне, а если говорить о красно-белых, то там не счесть проблем в защите. Зато у клубов отличная атака, действующая больше в агрессивной манере. Плюс это дерби. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 мяча за 3.09 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе команды забьют больше 1.5 мяча за 3.09.

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