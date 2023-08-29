Вернидуб: радует, что две украинские команды уже точно будут в группах еврокубков

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после матча с «Оболонью» (0:0) поделился впечатлениями от старта сезона.

«Пять туров прошло. Можно ли делать какие-либо выводы? Ёще рано. Видите, чемпионат у нас непредсказуемый. Уже три тренерские отставки… Радует, что две наши команды уже точно будут в группах еврокубков: «Шахтёр» и «Заря». Хотелось бы больше, но имеем, что имеем. Говорят, чемпионат у нас интересный. Не такой уж интересный. Уровень ниже, чем был раньше. Надо время.

Было много диалогов между тренерами команд. Поняли ли мы в итоге друг друга? Всё нормально. Мне просто не нравятся моменты, когда футболист падает и кричит так, как ногу оторвало, а потом через некоторое время поднимается и бежит себе дали. Это не подходит профессиональным игрокам. Футбол – это определённый артистизм, но не настолько. Я приучаю своих футболистов быть мужественными. Спасибо всем вам, и желаю вашей команде дальнейших успехов», — приводит слова Вернидуба официальный сайт клуба.