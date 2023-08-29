Защитник «Ливерпуля» Гомес попал в сферу интересов «Аль-Иттихада»
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Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес привлёк внимание саудовского клуба «Аль-Иттихад». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, 26-летний Гомес попал в шорт-лист футболистов, способных усилить оборонительную линию «Аль-Иттихада». Саудовцам нравится англичанин как универсальный игрок, способный выйти в центре защиты и на фланге. При этом отмечается, что «Ливерпуль» не горит желанием расставаться с игроками основного состава в заключительные дни летнего трансферного окна.
За мерсисайдский клуб Гомес играет с 2015 года. В прошлом сезоне английский футболист провёл 21 матч в рамках внутреннего первенства, но не записал на свой счёт ни одного результативного действия.
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