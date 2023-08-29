Степашин — о Чавесе: даже Бекхэм признал его гол лучшим на чемпионате мира

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал мексиканского футболиста Луиса Чавеса хорошим приобретением для московской команды, отметив, что Дэвид Бекхэм признал гол полузащитника лучшим на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Это игрок сборной Мексики, с прекрасным ударом. Мы видели, как на первенстве мира в Катаре он забил саудитам. Даже Бекхэм признал этот гол лучшим на чемпионате. У Чавеса были большие сложности перебраться к нам из-за санкций, из-за финансовых трансфертов. Но молодец, выдержал все испытания и прибыл сюда, для того чтобы играть, в страну, в которой никогда не был, ему просто интересно. Это хорошее усиление», — приводит слова Степашина «КП Спорт».
В минувшее воскресенье 27‑летний Чавес подписал с бело‑голубыми контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.
- 29 августа 2023
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