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Степашин — о Чавесе: даже Бекхэм признал его гол лучшим на чемпионате мира

Степашин — о Чавесе: даже Бекхэм признал его гол лучшим на чемпионате мира
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал мексиканского футболиста Луиса Чавеса хорошим приобретением для московской команды, отметив, что Дэвид Бекхэм признал гол полузащитника лучшим на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Это игрок сборной Мексики, с прекрасным ударом. Мы видели, как на первенстве мира в Катаре он забил саудитам. Даже Бекхэм признал этот гол лучшим на чемпионате. У Чавеса были большие сложности перебраться к нам из-за санкций, из-за финансовых трансфертов. Но молодец, выдержал все испытания и прибыл сюда, для того чтобы играть, в страну, в которой никогда не был, ему просто интересно. Это хорошее усиление», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

В минувшее воскресенье 27‑летний Чавес подписал с бело‑голубыми контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

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