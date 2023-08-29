Умяров: теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего!

Футболист «Спартака» Наиль Умяров рассказал о возвращении к матчам после длительной травмы. Также он заявил, что долгое восстановление не повлияло на его самоотверженность при участии в стыках.

«Какие ощущения испытал, вернувшись на поле после такой долгой паузы? Было тяжело. Нагрузки в игре сильно отличаются по интенсивности от тех, что есть на тренировках. И нога начала словно затекать. Чувства очень непривычные, но с каждой следующей игрой становилось лучше.

Не боюсь ли жёстких стыков? Теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего! Убирать ноги точно не буду, я не такой человек. До оптимальных кондиций ещё далеко, набрать их можно только через игры. А вообще, я собой никогда не доволен», — приводит слова Наиля Умярова официальный сайт московского «Спартака».