Умяров: теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего!

Футболист «Спартака» Наиль Умяров рассказал о возвращении к матчам после длительной травмы. Также он заявил, что долгое восстановление не повлияло на его самоотверженность при участии в стыках.
«Какие ощущения испытал, вернувшись на поле после такой долгой паузы? Было тяжело. Нагрузки в игре сильно отличаются по интенсивности от тех, что есть на тренировках. И нога начала словно затекать. Чувства очень непривычные, но с каждой следующей игрой становилось лучше.
Не боюсь ли жёстких стыков? Теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего! Убирать ноги точно не буду, я не такой человек. До оптимальных кондиций ещё далеко, набрать их можно только через игры. А вообще, я собой никогда не доволен», — приводит слова Наиля Умярова официальный сайт московского «Спартака».
- 29 августа 2023
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