Салуквадзе: «Торино» для Сазонова будет хорошим шагом вперёд, он будет там играть

Тренер молодёжной сборной Грузии Лаша Салуквадзе отреагировал на новость о возможном переходе 21-летнего защитника «Динамо» Сабы Сазонова в «Торино».

«Сазонов — очень хороший защитник, он ещё молодой, и у него большой потенциал. «Торино» для Сабы будет хорошим шагом вперёд. Он там будет играть, потому что итальянский футбол славится своей защитой. Это будет хороший трамплин для Сазонова. Кварацхелия, если что, поможет Сабе адаптироваться в Италии, ведь он там уже провёл год, всё знает. Сейчас уже четыре грузинских футболиста подписали контракт с итальянскими клубами.

А Сазонову, я думаю, реклама не нужна, потому что он хороший защитник. Я с ним не говорил по поводу перехода в «Торино». Когда Саба был в молодёжной сборной, мы с ним общались на спортивные темы, а о трансферах не говорили. Он мне не рассказывал об интересе из «Торино» тогда. Я знал, что к нему был интерес от клубов из Германии, но по поводу туринского клуба я ничего не знал», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.