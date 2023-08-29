Умяров: кто-то назовёт футбол «Спартака» рискованным, но тренер не хочет закрытой игры

Футболист «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос об ошибках красно-белых в новом сезоне чемпионата и Кубка России. По его словам, Гильермо Абаскаль не хочет, чтобы команда закрывалась и боялась ошибаться.
«Почему «Спартак» допускает досадные ошибки в этом сезоне? Думаю, одна из основных причин — ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам. Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надёжно во всех линиях.
В любой зоне должна быть особая ответственность. Над этим мы сейчас очень много работаем. Уже много раз говорили, что оборона — это не четыре защитника и опорник или четыре защитника и вратарь. Если игрок атаки, допустим, недобежал, то проблемы могут начаться у всей команды», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».
- 29 августа 2023
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