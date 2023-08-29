Футболист «Спартака» Наиль Умяров оценил новый формат Кубка России
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Футболист «Спартака» Наиль Умяров оценил новый формат Фонбет Кубка России, который был введён с начала сезона-2023/2024.
«В целом мне нравится, да и группа у «Спартака» интересная. Но не понимаю, почему мы начали так рано — стартовали в Кубке уже после 1-го тура в чемпионате. График получается очень насыщенным. На месте тренера я был бы зол. Ну а футболисты должны быть готовы играть каждые три-четыре дня, даже если устали.
Единственное — некоторые выезды сейчас даются сложновато. Через несколько дней после кубкового дерби нас ждёт ещё одно путешествие в Краснодар, до которого сейчас долго добираться. Но это реалии, на которые мы не можем повлиять», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».
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