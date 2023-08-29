«Интер» завершает приобретение Павара
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Миланский «Интер» завершает сделку по трансферу 27-летнего защитника сборной Франции Бенжамена Павара из мюнхенской «Баварии». Стоимость перехода игрока составит € 30 млн плюс € 2 млн бонусами, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Павар выступал за «Баварию» с лета 2019 года, тогда защитник перешёл в мюнхенский клуб из «Штутгарта». Он принял участие в общей сложности в 163 матчах за красных, забив 12 мячей и отдав столько же голевых передач. С «Баварией» Бенжамен выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020, в 2020 году стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира, четырежды становился чемпионом Германии.
Со сборной Франции Павар стал чемпионом мира 2018 года, а также выиграл Лигу наций сезона-2020/2021.
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