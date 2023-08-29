Агент: Адольфо Гайч останется в ЦСКА, он хочет добиться успеха в этом клубе

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал, что аргентинец намерен остаться в армейском клубе в летнее трансферное окно.

«Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе», — приводит слова Каро Sport24.

Напомним, ранее появилась информация о желании «Оренбурга» арендовать аргентинского нападающего у ЦСКА.

24-летний Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор нападающий в 35 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. Отметим, что в бытность игроком ЦСКА Гайч трижды отправлялся в аренды в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также испанскую «Уэску».