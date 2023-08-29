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«Наполи» объявил о подписании хавбека «Айнтрахта» Линдстрёма

«Наполи» объявил о подписании хавбека «Айнтрахта» Линдстрёма
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Полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём перешёл в «Наполи» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Наполи» заплатит за аренду датского хавбека около € 5 млн. В соглашении между клубами будет предусмотрено обязательство выкупа по окончании следующего сезона за € 20 млн.

Фото: sscnapoli.it

В сезоне-2022/2023 Линдстрём провёл 38 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с франкфуртским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось о продлении соглашения между «Наполи» и защитником Марио Руем.

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