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«Наполи» продлил контракт с защитником Руем

«Наполи» продлил контракт с защитником Руем
ФК «Наполи»
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Итальянский футбольный клуб «Наполи» объявил о продлении контракта с португальским защитником Мариу Руем, сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт 32-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года.

Крайний защитник находился в системе португальской «Бенфики», однако за взрослую команду не сыграл ни одного матча. В августе 2011 года Руй присоединился к итальянской «Парме», но за три года в клубе так и не дебютировал за команду. Летом 2016 года перешёл в «Рому» на правах аренды. В сезоне-2016/2017 сыграл пять матчей в чемпионате. Летом 2017 года «Рома» выкупила игрока за € 6 млн.

За «Наполи» Мариу играет с 2017 года и принял участие в 127 матчах. В сезоне-2018/2019 стал обладателем Кубка Италии, а в сезоне-2022/2023 выиграл чемпионат страны.

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