Игрок «Спартака» Умяров: шикарными были не только первые 25 минут матча с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями от победы своей команды над «Динамо» в матче Кубка России (4:1).

«Я считаю, что шикарными были не только первые 25 минут. Просто в первые 25 минут удалось забить четыре гола. Очень рады, что так произошло. В плане игры после «Ахмата» поменялось то, что мы забили голы (смеётся)», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, «Спартак» уже к 25-й минуте вёл в счёте (4:0) благодаря дублю Александра Соболева, а также голам Срджана Бабича и Антона Зиньковского. В предыдущих матчах Кубка красно-белые обыгрывали «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4). Таким образом, московская команда занимает первое место в таблице группы D, набрав максимальное количество очков — девять.