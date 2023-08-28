Умяров: основная причина частых результативных ошибок «Спартака» — ярко атакующий стиль

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об ошибках как о неотъемлемой части футбола.

«Любые ошибки на поле — это часть футбола. К сожалению, некоторые неверные действия оказывают большее влияние на игру и становятся слишком заметными. Я допускал пару ошибок, сказавшихся на результате. Морально хотелось бы реагировать на эти эпизоды более хладнокровно. Тогда меня это «подбивало» психологически. Сейчас же понимаю, что это даже помогает становиться более стабильным ментально.

Я очень благодарен за поддержку. В том числе ребятам в команде. Хотя в такие моменты говоришь спасибо, но в то же время хочется закрыться в себе. Помню, Рома Зобнин сказал, что через это просто нужно пройти, ведь такое случается с 99% футболистов.

Почему у «Спартака» в последнее время так много результативных ошибок? Думаю, одна из основных причин — ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам. Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надёжно во всех линиях.

Не могу сказать, что при игре с нашим стилем большая часть ответственности ложится на опорных полузащитников. В любой зоне должна быть особая ответственность. Над этим мы сейчас очень много работаем. Уже много раз говорили, что оборона — это не четыре защитника и опорник или четыре защитника и вратарь. Если игрок атаки, допустим, не добежал, то проблемы могут начаться у всей команды», — приводит слова Умярова пресс-служба московского клуба.