Наиль Умяров: критика Абаскаля? Если бы мы были без критики, то не играли бы в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о прерванной серии неудач своей команды. Напомним, во вторник, 29 августа, красно-белые разгромили «Динамо» в кубковой игре (4:1).

«Серьёзный разговор происходит после каждой проигранной игры. После «Ахмата» разговор тоже был, но эту игру мы берём за скобки, потому что была первая игра «на ноль». Понятное дело, что игра с нашей стороны была не совсем удачная.

После трёхматчевого застоя эта победа была важна. Критика Абаскаля? Это не наше дело. Если бы мы были без критики, то не играли бы в «Спартаке».

С точки зрения реализации — это лучший матч в сезоне? Хотелось бы больше забивать. Было много моментов. За первые 25 минут счёт мог быть ещё крупнее», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, «Спартак» не побеждал в чемпионате России на протяжении трёх туров подряд. Команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).