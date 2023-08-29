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Игрок «Спартака» Литвинов: «Зенит» всё равно является главным фаворитом РПЛ

Игрок «Спартака» Литвинов: «Зенит» всё равно является главным фаворитом РПЛ
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о главном претенденте на чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Сезон только начался — говорить про «Зенит» нет смысла. У нас нет стремления обогнать только «Зенит». Да, они всё равно главные фавориты РПЛ. У нас сейчас и «Краснодар», и «Урал» фавориты. Будем стараться разбирать свои ошибки и двигаться дальше.

После летнего ТО баланс сил уравнялся? Да. К нам пришли сильные игроки: Хесус и Тео «Сержант», как его называют (смеётся)», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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