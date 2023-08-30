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Источник: «Лион» предложил € 8 млн за Даниила Фомина из «Динамо»

Источник: «Лион» предложил € 8 млн за Даниила Фомина из «Динамо»
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«Лион» сделал предложение московскому «Динамо» в размере € 8 млн за российского полузащитника Даниила Фомина, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, стороны ведут переговоры. Помимо, предложенных € 8 млн, «Лион» готов включить в сделку бонусы.

Ранее об интересе к Фомину со стороны французского топ-клуба сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Фомин провёл восемь матчей за «Динамо». На его счету один гол и один результативный пас в игре в Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн. Его контракт с «Динамо» заканчивается летом 2025 года. За столичную команду он выступает с 2020 года. Тогда он перешёл из «Уфы» за € 3,5 млн.

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