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«У нас нет нужного числа атакующих игроков». Левандовски раскритиковал игру «Барселоны»

«У нас нет нужного числа атакующих игроков». Левандовски раскритиковал игру «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски раскритиковал игру сине-гранатовых.

«Мы — «Барса», и от нас ждут не только побед, но и хорошей атакующей игры. В последнее время этого не происходит. Раньше это было так, как и должно быть, потому что мы боролись за то, чтобы создавать больше моментов в матчах… Когда мы видим, как Ферран или Ансу выходят на поле, сразу два игрока идут вперёд, и так мы создаём больше моментов. Иногда мы не делаем этого. У нас нет нужного количества атакующих игроков, у нас нет поддержки в атаке… Поэтому я ищу лучшее решение для команды», – приводит слова Левандовски Marca ссылаясь на Eleven Sports.

Напомним, переход Левандовского из «Баварии» обошёлся «Барселоне» в € 45 млн. В составе мюнхенского клуба польский футболист провёл восемь сезонов.

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