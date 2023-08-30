«Хочу, чтобы ты отправилась в тюрьму». Журналист шантажирует Дженнифер Эрмосо в соцсетях

Известный испанский журналист Альвисе Перес шантажирует футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо через социальные сети. Журналист требует признаний в том, что спортсменка сама «раздула» скандал после поцелуя с главой испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Функционеру после этого скандала грозит лишение должности и даже уголовное наказание. Журналист угрожает, что продолжит «сливать» личные переписки и видео Эрмосо, если она не сознается во всём.

«Давай начнём, Дженни Эрмосо:

1. Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о вашем поцелуе с Рубиалесом?

2. Почему все твои партнёрши по команде, которые сейчас возмущены, в шутку кричали вам с Рубиалесом в автобусе «целуйтесь»?

3. Почему ты в автобусе «в шутку» попросила Рубиалеса о поцелуе и рассмеялась, когда Луис сказал: «Нет, мне стыдно»?

Я не хочу, чтобы ты говорила правду, потому что Испания уже знает её сегодня. Я хочу, чтобы ты отправилась в тюрьму. Либо ты сознаешься во всём, либо это [видео и другие сливы] — только начало», — написал Перес в своём «твиттере».

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.