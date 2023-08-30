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«В России всё проще». Кузяев рассказал, чем отличается жизнь во Франции

«В России всё проще». Кузяев рассказал, чем отличается жизнь во Франции
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, чем жизнь во Франции отличается от жизни в России. По его словам, во Франции слишком много бюрократических требований, а в России с этим дела обстоят проще.

«В чём основные различия между жизнью в России и во Франции? В первые недели пребывания здесь у меня сложилось впечатление, что все административные процедуры намного сложнее. Чтобы купить SIM-карту, машину или открыть банковский счёт, иногда необходимо предоставить подтверждение места жительства или платёжные ведомости. В России всё проще», — приводит слова Кузяева официальный сайт Лиги 1.

Напомним, 30-летний футболист перешёл во французский клуб на правах свободного агента в текущее трансферное окно. Предыдущей командой Далера был санкт-петербургский «Зенит».

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