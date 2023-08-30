BBC ошибочно использовала кадры с бывшим игроком «Манчестер Сити» в сюжете о Рубиалесе

Телеканал BBC подготовил сюжет, в котором сообщалось о скандале, связанном с президентом Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луисом Рубиалесом, однако использовал кадры с бывшим защитником «Манчестер Сити» Пабло Сабалетой. На эту ошибку обратил внимание журналист Омид Джалили в своём «твиттере».

Пока репортёр BBC Льюис Вон Джонс сообщал, что испанская футбольная ассоциация созвала срочное заседание для обсуждения скандала вокруг её президента, в сюжете сначала были показаны кадры Рубиалеса, целующего испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо, а затем Пабло Сабалеты, идущего рядом с коллегой во время жеребьёвки чемпионата мира 2022 года.

Вероятно, эта ошибка произошла из-за внешнего сходства бывшего защитника «Манчестер Сити» и президента испанской федерации футбола.