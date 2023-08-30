«Жирона» намерена подписать Эрика Гарсию из «Барселоны»
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Каталонская «Жирона» намерена усилить позицию центрального защитника и нацелилась на испанца Эрика Гарсию из «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По данным источника, «Жирона» настаивает на подписании Эрика Гарсии после того как защитник Сантьяго Буэно в ближайшее время перейдёт в «Вулверхэмптон» за сумму, превышающую € 10 млн.
Напомним, 22-летний испанец ранее не входил в планы Хави, после чего сообщалось, что Гарсия выставлен на трансфер. При этом после ряда травм, полученных игроками защитной линии, главный тренер поменял своё решение и теперь против ухода футболиста.
В прошлом сезоне Эрик вышел на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативных передачи.
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