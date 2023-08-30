Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Силкин: Карраскаль — техничный игрок, но его проблемы в ЦСКА настораживают

Силкин: Карраскаль — техничный игрок, но его проблемы в ЦСКА настораживают
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер Динамо Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4).

«В этом поражении, скорее, виновато «Динамо». Со «Спартаком» надо играть плотно, не давать пространства. А динамовцы вроде в атаке что-то представляли из себя, но были настолько растянуты, что не успевали перекрывать атаки соперника, поэтому и получили четыре за 25 минут. У «Спартака» не должно быть свободы действий.

Карраскаль и Чавес вышли, когда исход был ясен. Видно, что они умеющие ребята, но им нужно несколько игр, чтобы притереться, принять условия тренера.

Ясно, что Карраскаль техничный игрок, но то, что у него возникли проблемы в ЦСКА, настораживает. Таких игроков хотелось бы больше видеть в чемпионате России. Если он сделает выводы из того, что произошло, наверное, будет стараться избегать таких ситуаций. Что произошло между ним и Федотовым, не знаю, мне трудно говорить, посмотрим, сможет ли он найти общий язык с Личкой. Мало того, что есть набор игроков, надо к каждому из них найти ключики», — приводит слова Силкина Metaratings.

Материалы по теме
Эксклюзив
Карраскаль: может, у меня своеобразный характер, но никаких проблем с дисциплиной нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android