Силкин: Карраскаль — техничный игрок, но его проблемы в ЦСКА настораживают

Бывший главный тренер Динамо Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4).

«В этом поражении, скорее, виновато «Динамо». Со «Спартаком» надо играть плотно, не давать пространства. А динамовцы вроде в атаке что-то представляли из себя, но были настолько растянуты, что не успевали перекрывать атаки соперника, поэтому и получили четыре за 25 минут. У «Спартака» не должно быть свободы действий.

Карраскаль и Чавес вышли, когда исход был ясен. Видно, что они умеющие ребята, но им нужно несколько игр, чтобы притереться, принять условия тренера.

Ясно, что Карраскаль техничный игрок, но то, что у него возникли проблемы в ЦСКА, настораживает. Таких игроков хотелось бы больше видеть в чемпионате России. Если он сделает выводы из того, что произошло, наверное, будет стараться избегать таких ситуаций. Что произошло между ним и Федотовым, не знаю, мне трудно говорить, посмотрим, сможет ли он найти общий язык с Личкой. Мало того, что есть набор игроков, надо к каждому из них найти ключики», — приводит слова Силкина Metaratings.