Соболев: думал, что меня заменят ещё в перерыве матча с «Ахматом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своей ранней замене в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

«Болезненно ли я воспринял замену в матче с «Ахматом»? Вообще нет. Понимал, что провожу недостаточно качественную игру. Все взрослые люди, я не очень проводил эту встречу. Если честно, думал, что тренер заменит меня после первого тайма, но он вытерпел еще 15 минут.

Что имею в виду под «не очень играл ту игру? Бывают такие матчи, когда ничего не получается — не можешь принять мяч, ещё что-то…» — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Соболев был заменён на 62-й минуте матча с «Ахматом». Вместо него на поле появился полузащитник Михаил Игнатов. На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.