Зарема Салихова сравнила «Спартак» с ребёнком, которого отдали в детский сад

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что происходило с клубом в 2022 году при правлении уже бывшего владельца клуба, сравнив красно-белых с ребёнком, которого отдали в детский сад.

«Что происходит со «Спартаком»? Во-первых, закончилась победная инерция, с которой команда прошла 2022 год. После Кубка России «Спартак» ментально почувствовал себя победителем. Те ребята, которые держали трофей в руках, поверили в себя абсолютно заслуженно. Во-вторых, основа состояла из россиян. Были игры, когда на поле находились десять игроков из России, и они побеждали. Играли даже молодые Павел Мелёшин и Даниил Зорин, а иностранцы добавляли мощи и уверенности.

В-третьих, до конца 2022 года для команды визуально всё оставалось по-прежнему: Леонид Федун заходил в раздевалку, морально поддерживал парней, как это было многие годы, хотя фактически уже не принимал решений ни в трансферах, ни в назначениях. Иными словами, как своего ребенка отдаёшь в детский садик: сначала с ним сидишь, потом оставляешь на два часа, потом на полдня, потом – на целый день. С января 2023 года «Спартак» по-настоящему «остался на целый день». Начался совершенно новый этап не только для команды, но и для офиса клуба, новые принципы работы и организации, распределение функционала и ответственности в первую очередь», — приводит слова Салиховой «РИА Новости Спорт».