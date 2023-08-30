Игрок ЦСКА Мендес: Давила удивился тому, что говорили о России — ничего такого здесь нет

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал об адаптации летнего новичка армейцев Виктора Давилы.
«Я общаюсь с Давилой больше всех. Он адаптируется лучшим образом. Уверен, что в будущем нам очень сильно поможет. Виктор приехал из той лиги, где забивал очень много голов. Надеюсь, что здесь будет забивать столько же.
Что Виктора удивило больше всего в Москве? Что Москва — огромный город. Он удивился тому, что говорили в новостях о России. В реальности ничего такого здесь не происходит. Он очень доволен, хочет делать правильные вещи для себя и ЦСКА», — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 25-летний чилиец Виктор Давила подписал контракт с ЦСКА сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Прошлый сезон футболист провёл в мексиканском «Леоне», за который сыграл в 40 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.
- 30 августа 2023
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