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Игрок ЦСКА Мендес: Давила удивился тому, что говорили о России — ничего такого здесь нет

Игрок ЦСКА Мендес: Давила удивился тому, что говорили о России — ничего такого здесь нет
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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал об адаптации летнего новичка армейцев Виктора Давилы.

«Я общаюсь с Давилой больше всех. Он адаптируется лучшим образом. Уверен, что в будущем нам очень сильно поможет. Виктор приехал из той лиги, где забивал очень много голов. Надеюсь, что здесь будет забивать столько же.

Что Виктора удивило больше всего в Москве? Что Москва — огромный город. Он удивился тому, что говорили в новостях о России. В реальности ничего такого здесь не происходит. Он очень доволен, хочет делать правильные вещи для себя и ЦСКА», — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 25-летний чилиец Виктор Давила подписал контракт с ЦСКА сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Прошлый сезон футболист провёл в мексиканском «Леоне», за который сыграл в 40 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

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