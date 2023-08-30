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«Лейпциг» подписал защитника «Айнтрахта» Кристофера Ленца

«Лейпциг» подписал защитника «Айнтрахта» Кристофера Ленца
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Защитник «Айнтрахта» Кристофер Ленц перешёл в «Лейпциг». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Стороны подписали однолетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Игрок обороны будет выступать за «Лейпциг» под третьим номером.

Фото: rbleipzig.com

Ленц выступал за «Айнтрахт» на протяжении двух лет. В сезоне-2022/2023 защитник провёл 34 матча за свою предыдущую команду во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Лейпцига» расставаться со своим лидером — полузащитником Даниэлем Ольмо.

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