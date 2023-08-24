«РБ Лейпциг» объявил, что не продаст Даниэля Ольмо этим летом

Советник правления «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф заявил, что полузащитник команды Даниэль Ольмо не будет продан в это трансферное окно.

«Дани Ольмо будет частью команды «Лейпцига» в этом сезоне. Неважно, кто заинтересован в его услугах, он здесь и он останется», — приводит слова Минцлаффа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Ольмо привлекает внимание «Манчестер Сити», «Баварии» и «Реала» Мадрид. Однако в начале июля Даниэль Ольмо продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года.

В прошлом сезоне 24-летний Ольмо сыграл за «Лейпциг» 23 матча в рамках Бундеслиги, отметившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.