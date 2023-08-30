Игрок «Ростова» Вахания: я попал в сборную России? Думаю, что меня обманывают

Защитник «Ростова» Илья Вахания отреагировал на вызов в сборную России на сентябрьский сбор, выразив удивление своим попаданием в итоговый список команды.

«Я попал в сборную России? Вы серьёзно? Впервые слышу об этом. Думаю, что меня обманывают. Если так, то очень счастлив», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 30 августа, тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно.