Игрок «Ростова» Вахания: я попал в сборную России? Думаю, что меня обманывают
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Защитник «Ростова» Илья Вахания отреагировал на вызов в сборную России на сентябрьский сбор, выразив удивление своим попаданием в итоговый список команды.
«Я попал в сборную России? Вы серьёзно? Впервые слышу об этом. Думаю, что меня обманывают. Если так, то очень счастлив», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, сегодня, 30 августа, тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно.
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