Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«ПСЖ» договорился с «Лионом» о трансфере Баркола — Романо

Форвард «Лиона» Брэдли Баркола переходит в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сумма трансфера составит € 45 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Игрок уже вылетел в Париж для прохождения медицинского обследования, которое назначено на четверг, 31 августа.

Отмечается, что главным инициатором сделки был советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о возможном уходе из «ПСЖ» полузащитника Марко Верратти.