«ПСЖ» договорился с «Лионом» о трансфере Баркола — Романо

Форвард «Лиона» Брэдли Баркола переходит в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сумма трансфера составит € 45 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Игрок уже вылетел в Париж для прохождения медицинского обследования, которое назначено на четверг, 31 августа.
Отмечается, что главным инициатором сделки был советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш.
В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о возможном уходе из «ПСЖ» полузащитника Марко Верратти.
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