Валерий Карпин: противостояние с Дзюбой придаёт пикантности матчам? Для журналистов — да

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от противостояния с командой нападающего Артёма Дзюбы — «Локомотивом».

«Комфортно ли было мне играть против «Локомотива» без Дзюбы? Комфортно должно быть футболистам. Противостояние с Дзюбой придаёт пикантности матчам? Для журналистов — да», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, у Карпина и Дзюбы произошёл конфликт в 2009 году. На летних сборах «Спартака» Владимир Быстров и Никита Баженов жили в одном номере, и Артём приходил к ним играть в карты. Тогда выяснилось, что у Быстрова пропали деньги – 23 тысячи рублей. Основными подозреваемыми были Дзюба и Баженов, в номер пригласили защитника Мартина Йиранека, и тот предложил им вывернуть карманы. У Артёма в кармане якобы и оказалась сумма, равная пропавшей. Дзюба говорил, что снял деньги с карточки, но ему не поверили.

В 2014 году Дзюба заявил, что, по его мнению, проблемы «Спартака» начались с ухода тренера Унаи Эмери в 2012-м: «Валерий Георгиевич приложил к этому руку, хоть он это и скрывает. Карпин в этом плане немного врёт. Я не понимаю, почему он не может сказать правду». По словам Дзюбы, при Карпине в «Спартаке» была «определённая дискриминация».

Дзюба также не вызывался в сборную России со времён назначения Карпина главным тренером национальной команды.