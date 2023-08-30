«Лорьян» ведёт переговоры с Донни ван де Беком и Тьемуэ Бакайоко

Французский «Лорьян» планирует усилить среднюю линию в последние дни летнего трансферного окна, начав переговоры сразу с двумя полузащитниками, сообщает RMC Sport.

Клуб французской Лиги 1 достиг принципиального соглашения с «Манчестер Юнайтед» о переходе нидерландского хавбека Донни ван де Бека, на которого тренерский штаб «красных дьяволов» больше не рассчитывает. «Лорьяну» теперь осталось уговорить самого футболиста перебраться через Ла-Манш.

Альтернативный вариант – экс-игрок сборной Франции Тьемуэ Бакайоко. Пути нынешнего тренера «Лорьяна» Режиса Ле Бриса и бывшего игрока «Монако» пересекались в «Ренне», когда специалист исполнял обязанности тренера молодёжной команды красно-чёрных. По этой причине шансы убедить Бакайоко присоединиться к «мерлузовым» оцениваются довольно высоко.

Бакайоко этим летом покинул «Челси», досрочно расторгнув контракт с «синими». Француз стали игроком лондонского клуба в 2017 году и был основным игроком у Антонио Конте, приняв участие в победе «Челси» в Кубке Англии в 2018 году. Позже Тьемуэ провёл несколько сезонов в арендах, выступая за «Монако», «Наполи» и «Милан».