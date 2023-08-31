«Брайтон» договорился с «Барселоной» об аренде Ансу Фати — Романо

«Барселона» отдаст своего вингера Ансу Фати в аренду «Брайтону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, атакующий игрок принял предложение «Брайтона». Главный тренер «чаек» Де Дзерби – ключевой фактор такого решения.

Сообщается, что в ближайшее время стороны окончательно уладят все детали сделки.

В сезоне-2022/2023 Фати провёл 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Фати со стороны ещё двух английских клубов — «Челси» и «Тоттенхэма».