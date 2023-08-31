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Лига Европы, 31 августа: расписание матчей игрового дня

Лига Европы, 31 августа: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 31 августа, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2023/2024.

Матчи 31 августа (время начала — московское):

19:00. «Карабах» (Азербайджан) — «Олимпия» (Любляна, Словения);

20:00. «Заря» (Украина) — «Славия» (Прага, Чехия);

20:00. «Спарта» (Прага, Чехия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия);

20:00. «Слован» (Братислава, Словакия) — «Арис» (Кипр);

20:00. «Шериф» (Молдавия) — «КИ Класвик» (Фарерские острова);

21:00. «Аякс» (Нидерланды) — «Лудогорец» (Болгария);

21:00. «Чукарички» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция);

21:30. «Лугано» (Швейцария) — «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия);

21:45. «Абердин» (Шотландия) — «Хеккен» (Швеция);

22:00. «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — «ЛАСК» (Австрия).

Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги конференций.

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