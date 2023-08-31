Видео: защитник «Динамо» Сазонов прошёл медосмотр в Италии в футболке «Торино»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов прошёл медосмотр для перехода в итальянский «Торино». Об этом свидетельствуют видео с участием футболиста, распространяемое в социальных сетях.
Сазонов попал на кадры представителей СМИ, будучи одетым в футболку с эмблемой «Торино», хотя официально о переходе защитника в итальянский клуб ещё не было объявлено.
В «Динамо» сообщали, что Сазонов вылетел в Италию, где пройдёт медосмотр. Отмечалось, что бело-голубые находятся в продвинутой стадии переговоров с «Торино» по переходу грузинского игрока.
Ранее сообщалось, что «Торино» заплатит «Динамо» за трансфер Сазонова € 3 млн.
21-летний Сазонов в нынешнем сезоне успел сыграть пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
- 31 августа 2023
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