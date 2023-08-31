«Зенит» и «Спартак» заинтересованы в колумбийском форварде Морелосе

Колумбийский нападающий Альфредо Морелос привлёк к себе внимание целого ряда европейских клубов. Об

этом сообщает Antena 2.

По информации источника, форвард хотел бы продолжать свою карьеру в Европе, и сейчас у него есть два

конкретных предложения — от испанского «Леванте» и турецкого «Фенербахче».

Также интерес к приобретению Морелоса проявляют санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

27-летний Морелос находится в статусе свободного агента после ухода из шотландского «Рейнджерс» в июле этого года. Также нападающий играл на родине за «Индепендьенте Медельин» и в Финляндии за «ХИК».

В прошлом сезоне Морелос сыграл 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них 12 забитыми мячами и семью результативными передачами.