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«Зенит» и «Спартак» заинтересованы в колумбийском форварде Морелосе

«Зенит» и «Спартак» заинтересованы в колумбийском форварде Морелосе
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Колумбийский нападающий Альфредо Морелос привлёк к себе внимание целого ряда европейских клубов. Об
этом сообщает Antena 2.

По информации источника, форвард хотел бы продолжать свою карьеру в Европе, и сейчас у него есть два
конкретных предложения — от испанского «Леванте» и турецкого «Фенербахче».

Также интерес к приобретению Морелоса проявляют санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

27-летний Морелос находится в статусе свободного агента после ухода из шотландского «Рейнджерс» в июле этого года. Также нападающий играл на родине за «Индепендьенте Медельин» и в Финляндии за «ХИК».

В прошлом сезоне Морелос сыграл 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них 12 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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