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«Зенит» снова станет чемпионом России по футболу, но не стоит требовать отставки Гильермо Абаскаля из «Спартака»

Расслабьтесь, «Зенит» снова станет чемпионом. И хватит винить во всём Абаскаля
Григорий Телингатер
«Зенит» снова станет чемпионом России
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Давайте допустим, что можно обойтись без радикальных выводов по двум-трём матчам.

Вы наверняка слышали теорию, что в мире всё циклично. На самом деле не совсем всё, ну да ладно. Главное, что в футболе точно есть цикличные вещи. Например, легендарный мем про тренера «Спартака» – круговорот от «пришёл новый тренер и пошла игра» до «он откровенно поплыл и пора его гнать». Формулировки могут меняться, но не так сильно.

По мере развития человечества циклы в разных сферах ускоряются. В спартаковской парадигме они дошли до абсолютной оперативности. Уже после трёх туров появились голоса, будто «Спартак» – главный претендент на чемпионство в этом сезоне. Девять очков после трёх туров! «Зенит» дважды потерял очки! Ну всё, вот оно!!!

«Спартак»

«Спартак»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А теперь, ещё через три недели, выясняется, что Абаскаль всё-таки не гений. Да и вообще такой ли сильный он тренер? Зачем нужны все эти Шамары, если они не играют? На кого вообще делается ставка? Месяц назад глубина состава – благо, а теперь – резко проблема. Понятно, что травмы, но на старте сезона играют три разных вратаря, и это тоже не к добру. А с полевыми почему тренер так шарахается? А можно было уже простить Литвинова за провальный матч с «Уралом»?

Прошло шесть туров, и разговоры о чемпионстве «Спартака» подутихли. Тем более после домашней ничьей с «Ахматом», когда гости смотрелись даже поинтереснее. Главный вывод: слово «чемпионство» и «Спартак» вообще не должны стоять рядом. Может быть, после первого круга, когда отрыв составит четыре-пять очков, можно будет о чём-то заикаться (и то робко). Ну а на старте сезона даже говорить о таком странно.

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И наоборот. Утверждения про поплывшего Абаскаля выглядят перебором. Кто-то теперь даже сомневается в его квалификации. Серьёзно? «Семья развалилась», говорят нам про «Спартак». Вот сейчас разгромили «Динамо» – семья снова собралась? Ну глупость же. Мы сами шарахаемся больше, чем Абаскаль с составом.

На самом деле, «Спартак» примерно та же команда, что и раньше. Со своими проблемами в обороне и всем остальным. А что касается чемпионства, то стоит просто расслабиться и оставить его «Зениту». Да, у Питера свои проблемки. Только вот «Зениту» и не нужно быть идеальной командой, чтобы выиграть очередной титул. Достаточно, чтобы остальные были не сильнее. А тут ещё Вендел без предсезонки улетает в космос.

«Зенит»

«Зенит»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас просто нет команды, которая была бы сопоставима с «Зенитом». И не нужно смотреть на таблицу после шести туров. Выборка всё ещё небольшая. Лучше гляньте на состав. Какая ещё команда обладает четырьмя суперфутболистами? Такими, чтобы именно супер, без каких-либо оговорок. А Дуглас Сантос, Барриос, Вендел и Клаудиньо именно такие.

Говорят, что «Зенит» может оформить топ-трансфер в конце трансферного окна. Оно в России закрывается не 1 сентября (как в Европе), а 14-го. Вроде «Бенфика» не отпускает Нереса, поэтому доносится информация про Джало из «Браги» и Энрике из «Бетиса». Только, даже если «Зенит» никого больше не возьмёт, он остаётся фаворитом. Тут даже не нужна помощь судей или ещё кого-то. На трансферном рынке уже всё было сделано – в том числе ослабление конкурентов.

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Да, есть «Краснодар», который стал играть прагматичнее. Клуб за всю историю не взял ни одного трофея, но сейчас лидирует в РПЛ. Опережая сине-бело-голубых на целое одно очко! Владелец клуба Галицкий редко даёт интервью, однако даже он наверняка попросил бы сейчас не заводить разговоры о чемпионстве «Краснодара».

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