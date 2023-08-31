Смолов: в «Реале Сосьедад» есть один чувачок, я ему написал, чтобы он заботился о Захаряне

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о переходе Арсена Захаряна из стана бело-голубых в испанский «Реал Сосьедад».

«Какие советы дам Захаряну? Да какие советы. Главное – здоровье, без травм. Будем смотреть, болеть. Арсена все любят, переживают. Очень хотели, чтобы этот трансфер произошёл. Поэтому желаем ему только всего самого доброго. Будем следить за Арсюхой. Всё равно искренне ему этого желали и переживаем, и это самое главное. Слава богу, что это произошло. Я написал Брайсу Мендесу, и он сказал, что позаботится о парне. Так что есть там один чувачок. Я ему написал, сказал, чтобы он заботился. Он покажет, чё-кого-где, какие рестики. Но говорит, что ночной жизни вообще нет», — сказал Смолов в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа 2023 года. Футболист подписал с испанским клубом шестилетний контракт. 25 августа Арсен дебютировал за клуб в матче чемпионата с «Лас-Пальмас», заменив на 75-й минуте Браиса Мендеса.