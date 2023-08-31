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Нагучев не будет работать на матчах 7-го тура РПЛ после скандала с Дзюбой

Нагучев не будет работать на матчах 7-го тура РПЛ после скандала с Дзюбой
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Комментатор Роман Нагучев не получил назначения на матчи 7-го тура РПЛ после своих скандальных действий на игре 6-го тура, в котором «Сочи» встречался с московским «Локомотивом» (0:1). Об этом свидетельствует лист комментаторских назначений, опубликованный в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

Напомним, Нагучев работал на игре «Сочи» и «Локомотива» и в первые 30 минут встречи демонстративно не называл по фамилии нападающего железнодорожников Артёма Дзюбу. После матча комментатор объяснил свои действия тем, что таким образом выражал протест против слов форварда о журналистах. Нагучев заявил, что его молчание «перфоманс в защиту профессии».

В нынешнем сезоне Дзюба заявил, что не будет общаться с журналистами из-за неинтересных вопросов. После этого форвард даже угрожал представителю издания «РБ Спорт», за что получил два матча дисквалификации условно и денежный штраф.

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