Нагучев не будет работать на матчах 7-го тура РПЛ после скандала с Дзюбой

Комментатор Роман Нагучев не получил назначения на матчи 7-го тура РПЛ после своих скандальных действий на игре 6-го тура, в котором «Сочи» встречался с московским «Локомотивом» (0:1). Об этом свидетельствует лист комментаторских назначений, опубликованный в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

Напомним, Нагучев работал на игре «Сочи» и «Локомотива» и в первые 30 минут встречи демонстративно не называл по фамилии нападающего железнодорожников Артёма Дзюбу. После матча комментатор объяснил свои действия тем, что таким образом выражал протест против слов форварда о журналистах. Нагучев заявил, что его молчание «перфоманс в защиту профессии».

В нынешнем сезоне Дзюба заявил, что не будет общаться с журналистами из-за неинтересных вопросов. После этого форвард даже угрожал представителю издания «РБ Спорт», за что получил два матча дисквалификации условно и денежный штраф.