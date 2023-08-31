Нагучев не будет работать на матчах 7-го тура РПЛ после скандала с Дзюбой

Комментатор Роман Нагучев не получил назначения на матчи 7-го тура РПЛ после своих скандальных действий на игре 6-го тура, в котором «Сочи» встречался с московским «Локомотивом» (0:1). Об этом свидетельствует лист комментаторских назначений, опубликованный в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».
Напомним, Нагучев работал на игре «Сочи» и «Локомотива» и в первые 30 минут встречи демонстративно не называл по фамилии нападающего железнодорожников Артёма Дзюбу. После матча комментатор объяснил свои действия тем, что таким образом выражал протест против слов форварда о журналистах. Нагучев заявил, что его молчание «перфоманс в защиту профессии».
В нынешнем сезоне Дзюба заявил, что не будет общаться с журналистами из-за неинтересных вопросов. После этого форвард даже угрожал представителю издания «РБ Спорт», за что получил два матча дисквалификации условно и денежный штраф.
- 31 августа 2023
-
16:13
-
16:13
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:51
-
15:51
-
15:44
-
15:41
-
15:40
-
15:38
-
15:38
-
15:38
-
15:28
-
15:22
-
15:20
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
14:56
-
14:39
-
14:33
-
14:32
-
14:30
-
14:26
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
13:59
-
13:55
-
13:54
-
13:50
-
13:49
-
13:49
-
13:45